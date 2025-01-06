في الميناء.. العثور على جثة شاب معلقة بحبل

Advertisement

عُثر في مدينة الميناء ـ طرابلس بجانب بيت الشيخوخة على جثة شاب معلقة بحبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وقد باشرت التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وأسباب الوفاة.