في اول تعليق لها.. ماذا قالت الخارجية الايرانية عن تفتيش الطائرة في بيروت؟

في أوّل تعليق لوزارة الخارجية الإيرانية على الإشكال الدبلوماسي الذي حصل في مطار بيروت الدولي، الأسبوع الماضي، بعد إعلان السلطات اللبنانية أنّ طائرة إيرانية "ماهان" خضعت للتفتيش لمنع نقل أموال إلى "حزب الله"، قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنّه "لم يتم تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار لبنان، وتم حلّ سوء التفاهم". (النهار)

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