كيف سيكون الطقس في لبنان خلال الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة. تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1600متر.- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين:غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية.الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.الأربعاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.الخميس:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 11 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية غربية يتحول خلال النهار الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تلامس أحيانا 45 كم/س شمالا.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.- حال البحر: مائج خاصة في الشمال. حرارة سطح الماء: 20 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,43. (الوكالة الوطنية)