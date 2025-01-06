Advertisement

لبنان

كيف سيكون الطقس في لبنان خلال الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 04:27
A-
A+

Doc-P-1301887-638717597748359821.jpg
Doc-P-1301887-638717597748359821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة. تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1600متر. 
- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين:غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
الخميس:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من  7 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية غربية يتحول خلال النهار الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تلامس أحيانا 45 كم/س شمالا.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.
- حال البحر: مائج خاصة في الشمال. حرارة سطح الماء: 20 درجة. 
- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:  06,43  ساعة غروب الشمس:  16,43. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-06
05:48 | 2025-01-06
05:32 | 2025-01-06
05:01 | 2025-01-06
05:00 | 2025-01-06
04:58 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24