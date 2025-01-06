سليمان: رحم الله الذين دفعوا ارواحهم ثمناً لمغامرات التفرد بقرار الحرب ودمرت بيوتهم وقطعت ارزاقهم

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "خلاصة يوم امس الاحد في الخامس من كانون الثاني ٢٠٢٥، مسؤول في حزب الله يرفع الفيتو الانتخابي بوجه سمير جعجع والفيتو الامني بوجه ممارسات الدولة لواجباتها في المطار وقصور العدل.لمناسبة الدايم الدايم منتصف الليل الفائت، نتمنى ان يكون السيد المسيح قد اشاح بنظره عن البدع الديموقراطية وعن تحدي الدستور والقوانين والقضاء عبر الفيتوات المعلنة وغير المعلنة وعن الاثار الكارثية التي تسببتها حرب الاسناد العبثية. رحم الله الذين دفعوا ارواحهم ثمناً لمغامرات التفرد بقرار الحرب ودمرت بيوتهم وقطعت ارزاقهم". (الوكالة الوطنية)