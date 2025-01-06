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لبنان

اجتماع اللجنة الخماسية في الناقورة اليوم

Lebanon 24
06-01-2025 | 04:48
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يشهد أحد مراكز "اليونيفيل" في رأس الناقورة، اليوم اجتماعا للجنة الخماسية لوقف النار، في حضور المندوب الأميركي آموس هوكستين. (الوكالة الوطنية)
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