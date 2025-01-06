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لبنان
الرئيس الجميل أبرق الى عائلة جيمي كارتر معزيا
Lebanon 24
06-01-2025
|
04:51
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أبرق الرئيس أمين الجميّل وعقيلته السيدة جويس الى عائلة الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر معزيين، وفي ما يلي نص البرقية: "إلى عائلة الرئيس جيمس إيرل كارتر جونيور، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية. نود أنا وزوجتي، جويس، أن نعرب عن تعازينا القلبية لجميع أفراد العائلة في هذه الأوقات الحزينة. إننا إذ نتذكر باعتزاز الزيارة التي قام بها الرئيس الراحل والسيدة كارتر إلى منزلنا في بكفيا عام 2009، والحوار الهادف الذي أجريناه حول السلام في المنطقة وتعزيز العلاقات اللبنانية الأميركية، نرجو أن تتقبلوا تعاطفنا العميق". (الوكالة الوطنية)
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