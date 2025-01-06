Advertisement

لبنان

بالصورة.. حادث سير داخل أنفاق المطار

Lebanon 24
06-01-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1301931-638717646562449962.png
Doc-P-1301931-638717646562449962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين شاحنة وسيارة وبيك اب داخل اول انفاق المطار باتجاه بيروت.

واشارت إلى أنّ الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير  بعبدا يعمل على المعالجة.
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن انطلياس باتجاه جل الديب وصولاً حتى الزلقا
lebanon 24
06/01/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد السيول.. أنفاق المطار سالكة
lebanon 24
06/01/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروي: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية
lebanon 24
06/01/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الجيش أغلق معبر شهيرة في منطقة خط البترول - وادي خالد
lebanon 24
06/01/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

بالصورة..

أنفاق

المطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-06
08:54 | 2025-01-06
08:32 | 2025-01-06
08:18 | 2025-01-06
08:11 | 2025-01-06
07:46 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24