بالصورة.. حادث سير داخل أنفاق المطار

أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين شاحنة وسيارة وبيك اب داخل اول انفاق المطار باتجاه بيروت.



واشارت إلى أنّ الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة.

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