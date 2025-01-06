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لبنان

ماكرون: نأمل في انتخاب رئيس للبنان

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:30
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تأمل في أن تتمكن سوريا الجديدة من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن دعمه لانطلاق مرحلة سياسية جديدة.
 
وأشار إلى تطلعات بلاده لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم في ظل التحولات الجارية.
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وأضاف ماكرون أن فرنسا "لن تتخلى عن الأكراد" وذلك في معرض حديثه عن الأوضاع في سوريا.

وأوضح أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط "تعنينا مباشرة وتهدد أمننا ووحدتنا واقتصادنا".

وفي سياق متصل، شدد ماكرون على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.
 
وبخصوص أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إنه "لن يكون هناك حل سهل وسريع في أوكرانيا" وإنه "لن يكون هناك حل بدون الأوكرانيين". (الجزيرة)




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