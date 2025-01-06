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لبنان

قرب لبنان من جهة جبل الشيخ.. هذا ما تفعله إسرائيل

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:47
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كشف مصدر محلي للميادين في الجنوب السوري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بتشييد أبراج مراقبة وتجسس على سفوح جبل الشيخ، في المناطق المطلة على الأراضي اللبنانية.
وفي وقت سابق، كان قد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ المطلة على دمشق طوال فصل الشتاء.
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واعتبر أن ثمة أهمية أمنية كبيرة لسيطرة إسرائيل على قمة جبل الشيخ وسط ما يجري من أحداث في سوريا.
 

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