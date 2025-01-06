عون: رجاؤنا أن يعم السلام بلداننا

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كتب الرئيس ميشال عون على منصة "أكس": "أطيب التمنيات للطائفة الأرمنية الكريمة ولجميع الشعوب والطوائف التي تحتفل اليوم بميلاد المخلّص".وأضاف: "بشارة الميلاد، في أي زمان ومكان، تحمل دوماً الفرح والسلام؛ رجاؤنا أن يعم السلام بلداننا وأن يغمر فرح الميلاد شعوبنا".