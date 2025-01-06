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لبنان

بالصور.. تفجير صواريخ في حقول الطيبة

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:25
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع أصوات انفجارات قوية على السلسلة الشرقية وفي مدينة بعلبك والمناطق المحيطة.

وتبين أن مصدر الأصوات هو حقول رماية الطيبة، حيث تقوم قوة من فوج الهندسة بتفجير صواريخ غير صالحة للاستخدام في تلك الحقول الواقعة شرقي بعلبك.
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