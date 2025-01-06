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لبنان

أبي رميا: على أمل تحقيق أهدافنا المشتركة بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:39
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 كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "ميلاد مجيد لشركائنا في المواطنة من الطوائف الأرمنية وجميع أبناء الكنيسة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في السادس من كانون الثاني، على أمل تحقيق أهدافنا المشتركة بانتخاب رئيس للجمهورية والنهوض بالوطن للوصول الى لبنان المستقر والمزدهر".
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