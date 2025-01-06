أبي رميا: على أمل تحقيق أهدافنا المشتركة بانتخاب رئيس للجمهورية

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "ميلاد مجيد لشركائنا في المواطنة من الطوائف الأرمنية وجميع أبناء الكنيسة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في السادس من كانون الثاني، على أمل تحقيق أهدافنا المشتركة بانتخاب رئيس للجمهورية والنهوض بالوطن للوصول الى لبنان المستقر والمزدهر".

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