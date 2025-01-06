"حزب الله" شيّع شهداء في عدد من بلدات الجنوب

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فقد شيع "حزب الله" واهالي مدينة النبطية الشهيدين جواد الصبوري وعبدو اغازاده بمأتم حاشد ومهيب، وشيع مع أهالي بلدة كفرتبنيت الشهيد شاهد فقيه في موكب جاب شوارع البلدة وردد خلاله المشيعون هتافات "الموت لاسرائيل".وفي بلدة البابلية شيع "الحزب" الشهيد جهاد سوداح في مأتم شارك فيه علماء دين واهالي. وشيع مع اهالي بلدة جبشيت الشهيد حسين حرب بموكب حاشد في مأتم حاشد، بحيث حمل الجثمان على اكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة وهم يرددون هتافات "الموت لاسرائيل".وفي بلدة جباع في اقليم التفاح شيع "الحزب" الشهيد ياسر رعد، وشيع مع أهالي بلدة الغازية الشهيدين حسن عطاالله ومصطفى ناصر في موكب حاشد شارك فيه علماء دين وشخصيات وجاب موكب التشييع شوارع الغازية يتقدمه حملة الرايات وفرق من كشافة الامام المهدي .وفي حارة صيدا شيع "الحزب" الشهيد علي ياسين، كما شيعت بلدة الشرقية و"الحزب" الشهيد محمد شعيب.