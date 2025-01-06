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لبنان
ميقاتي يستقبل هوكشتاين مساءً في السرايا
Lebanon 24
06-01-2025
|
08:18
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين في السرايا الحكومية.
ويلي الاجتماع تصريح صحافي مباشر لهوكشتاين.
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