ميقاتي يستقبل هوكشتاين مساءً في السرايا 

يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين في السرايا الحكومية.

ويلي الاجتماع تصريح صحافي مباشر لهوكشتاين.