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لبنان

ميقاتي يستقبل هوكشتاين مساءً في السرايا 

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:18
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين في السرايا الحكومية.
 
ويلي الاجتماع تصريح صحافي مباشر لهوكشتاين.
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