سوريان تعرضا لجروح خطيرة داخل مصنع في طرابلس.. هذا ما حصل معهما

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن عاملين من التابعية السورية تعرضا لإصابات خطيرة جراء انفجار ضغط "نبريش" داخل أحد المصانع في محلة البحصاص بطرابلس.وأسفر الحادث عن كسور وجروح بليغة للعاملين، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف والطوارئ التي نقلتهما إلى مستشفى هيكل لتلقي العلاج اللازم.