عن تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان.. إليكم ما قالته الحكومة الإسرائيلية

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أكدت الحكومة الإسرائيلية عدم السماح لإيران بإنشاء موطئ قدم في سوريا، مشيرة إلى أن إسرائيل ستظل متيقظة لتطورات الوضع في المنطقة لمنع أي تواجد إيراني قد يشكل تهديدًا.وأضافت أنها لن تسمح بإيران بنقل الأسلحة إلى حزب الله، مؤكدة على أهمية منع وصول أي شحنات أسلحة قد تعزز قدرات الحزب العسكرية.وشددت الحكومة على أن غزة هي "مكان صغير جدًا" وأن حركة حماس تعرف مكان الرهائن الإسرائيليين.ووصفت الحكومة الإسرائيلية علاقتها مع الولايات المتحدة بأنها "كالحديد الصلب".وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفها بشأن الاتفاق مع حزب الله، مشيرة إلى أن هناك مخاطر قد تواجه الاتفاق في حال عدم انسحاب الحزب إلى جنوب الليطاني، وهي منطقة تعتبرها إسرائيل مهمة للأمن.وزعمت أن حزب الله يتواجد في مناطق بجنوب لبنان، وطلبت منه الانسحاب من تلك المناطق لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.بالتوازي، أبدت الحكومة الإسرائيلية تأكيدها على الالتزام باتفاق وقف النار مع لبنان، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه.