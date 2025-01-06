في طرابلس.. حاول التعدي على سيدة وأشهر سلاحه بوجه المارة

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أقدم سائق دراجة نارية على التعدي على سيدة كانت تلهو مع أطفالها على الكورنيش، في الميناء - طرابلس، حسب مندوبة "لبنان24".وحسب المعلومات، فإن الشاب كان يحمل سلاحاً فردياً وقام بانتزاع حقيبة السيدة، وحين حاول الناس التدخل، أشهر السلاح في وجههم وفرّ هارباً.