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لبنان

في طرابلس.. حاول التعدي على سيدة وأشهر سلاحه بوجه المارة

Lebanon 24
06-01-2025 | 09:39
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أقدم سائق دراجة نارية على التعدي على سيدة كانت تلهو مع أطفالها على الكورنيش، في الميناء - طرابلس، حسب مندوبة "لبنان24".

وحسب المعلومات، فإن الشاب كان يحمل سلاحاً فردياً وقام بانتزاع حقيبة السيدة، وحين حاول الناس التدخل، أشهر السلاح في وجههم وفرّ هارباً.
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