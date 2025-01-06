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لبنان

بيان من بلدية الناقورة عن موعد عودة السكان.. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
06-01-2025 | 09:48
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أكّدت بلدية الناقورة في بيان أن الجيش باشر بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة.
 
وأضاف البيان أنّه "تسهيلاً لعمليات مرور ألياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى بلدة الناقورة، وبالتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية المعنية ستقوم البلدية بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة، وعليه فإن العودة الأمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوّة من الجيش وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة".
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