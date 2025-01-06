قائد الجيش التقى هوكشتاين.. وهذا ما دار بينهما

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بيان، جاء فيه:



"استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، ورئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، وتناول البحث آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب".

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