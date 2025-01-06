آخر المعلومات عن "الرئاسة".. ما الجديد؟

كشفت مصادر سياسية لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، أنَّ الوفد السعودي الذي جال على الأفرقاء السياسيين برئاسة الأمير السعودي يزيد بن فرحان، طرح بصراحة اسم العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهوريَّة.
وذكرت المصادر أنَّ مُختلف الكتل السياسية لم تحسُم توجهها باتجاه عون خلال جلساتها مع الموفد السعودي لكنها قالت إن التشاور سيبقى مستمراً والاتصالات تتصاعد.
وأوضحت المصادر أنَّ "القوات اللبنانية" تسعى إلى اعتماد "لعبة الوقت" لمعرفة توجهات الأطراف الأخرى، وتابعت: "مجلس النواب سيبقى مفتوحاً بعد 9 كانون الثاني في حال لم يجر انتخاب رئيس حينها ومحضر الجلسة لن يُغلق قبل إنجاز الإستحقاق".