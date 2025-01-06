Advertisement

لبنان

هوكشتاين بعد لقائه بري: إسرائيل ستخرُج من لبنان بشكلٍ كامل

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1302122-638717873385036699.jpg
Doc-P-1302122-638717873385036699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين، أنَّ الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكلٍ كامل من لبنان، مؤكداً التمسك بإتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
 
وإثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، قال هوكشتاين إنه تم إجراء مباحثات مفصلة مع رئيس البرلمان بشأن وقف إطلاق النار، وأضاف: "قبل زيارتي لعين التينة توجّهتُ إلى الناقورة وشاركت بترؤس اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار".
Advertisement
 
وذكر هوشكتاين أن انسحابات الجيش الإسرائيلي ستستمر حتى تُصبح القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام، مشيراً إلى أن الأساس هو أن يكون الجيش اللبناني هو الكيان الوحيد الذي يؤمن الأمن لسكان جنوب لبنان والتواجد عند الخط الأزرق.
 
وفي ختام تصريحه، قال هوكشتاين إن "تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني ليس سهلاً"، فيما أعلن أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش اللبناني.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-01-06
16:53 | 2025-01-06
16:43 | 2025-01-06
16:15 | 2025-01-06
15:51 | 2025-01-06
15:13 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24