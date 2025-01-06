ميقاتي يستقبل هوكشتاين في السرايا

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مساء اليوم الإثنين، في السرايا، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.

وشارك في الاجتماع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز.