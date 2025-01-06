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لبنان

ميقاتي يستقبل هوكشتاين في السرايا

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:12
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مساء اليوم الإثنين، في السرايا، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.
 
وشارك في الاجتماع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز.
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لبنان

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