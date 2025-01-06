"انتخاب عون فرصة".. تحذيرٌ من جنبلاط وهذا ما قاله عن نصرالله

أعلن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية هو "فرصة"، وقال: "لا يزال قائد الجيش مرشحنا والقرار متّخذ من الحزب ولاقينا صدى ايجابي من فرنسا والخماسية والسعودية ونحن نعرف تاريخه الوطني وفي المؤسسة العسكرية".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، قال جنبلاط إنّ "اللجنة الخماسية المعنية بالملف الرئاسي هي إحدى الناخبين الأساسيين ولبنان يتطلب اصلاحاً ويجب أن نذهب لانتخاب رئيس فالبلد لا يحمل تأجيل".

وتابع: "لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات الى ما بعد تسلّم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قد يكون خطأ كبيراً. إذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب بعد تسميته للمنطقة والرئيس الحالي جو بايدن يبدو أنّه يريد توريط ترامب في روسيا".

وتابع: "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن العماد عون بحاجة الى تعديل دستوري انما ارى أنّه بامكاننا اليوم تجاوز هذه التعديلات الدستورية".

وعمّا يُحكى عن تحالف بين "القوات اللبنانية" و "الإشتراكي"، يقول جنبلاط: "لا حلف بين القوات والاشتراكي ونحن نلتقي بالحلف الانتخابي كلّ 4 سنوات ولكن يمكن أن نقول أنّنا نلتقي معهم".

وعن "حزب الله"، قال جنبلاط إنَّ "الحزب لم ينهزم"، وأضاف: "أنا احترم الشهداء ويجب أن نقبل بالواقع الجديد ونضع لبنان أولًا كما طرح الرئيس سعد الحريري و14 آذار كتكوين سياسي انتهى أو خرجت منه في الـ2008".

وأكمل: "لا حقّ لرئيس وحدة التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا بكلامه الأخير. المقاومة كان لها أمجادها لكن هذا الزمن انتهى بفضل التكنولوجيا مثلاً وانا ضد السلام مع اسرائيل".

وتابع: "أنا أعارض تصريحات أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ووفيق صفا ولا بد من بناء وتحصين الدولة وهناك شريحة كبيرة قاتلت يمكن استيعابها في الجيش كما استعوبت الميليشيات في سنة الـ1990".

وأردف: "طلبت من حزب الله من قبل برسائل بعد التورط بالحرب ولا اتصال حالي مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا علاقة مع الشيخ نعيم قاسم".

وقال: "لا بد أن يتحول حزب الله الى حزب سياسي فله جمهور كبير يؤمن بعقيدة معينة وهذا الجمهور أصيب بخسائر ضخمة ولا يجب على مكون أن يستقوي على آخر وسيكون هناك نقمة لكن يجب الاستفادة وانتخاب رئيس".

وأكمل: "هناك امكانية على استيعاب قسم من السلاح ويكفي حروباً ونحن بحاجة لاستقرار وتأمين مستقبل أولادنا".

وعن حضور تأبين أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، قال جنبلاط: "في الموت لا يوجد حواجز".

وفي ما خصّ الجيش، قال جنبلاط: "المؤسسة العسكريّة بحاجة لانتخاب رئيس مناسب ثمّ يأتي الدعم لأنّ الجيش يعاني من رواتب قليلة ولا بدّ من تأمين معيشته".

وتابع: "هناك حسابات صغيرة ولكن يجب أن نرى الحسابات الوطنية الكبرى والجيش اللبناني حفظ أمن الوطن".

وعلى صعيد وضع الجنوب ووقف إطلاق النار، قال جنبلاط: "أتخوف من شريط حدودي جديد ويجب ان نستفيد من وجود الموفد الأميركي آموس هوكشتاين وهناك نية سيئة لدى اسرائيل وهناك مطامع مثل مياه الليطاني ولم تعدّ العدة القديمة للمواجهة صالحة".

وأردف: "يجب أن نعالج الإعمار وحسناً فعلت كلّ المكونات اللبنانية في لبنان عندما استقلبت النازحين".



