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لبنان

ما مصير اللبنانيين الذين اختطفهم الجيش الإسرائيلي في الجنوب؟ معلومة تُعلن

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:38
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ قوات العدو الإسرائيليّ أطلقت القنابل الضوئية فوق مدينة بنت جبيل وفوق عدد من القرى الجنوبية وتحديداً في القطاع الأوسط.
 
 
إلى ذلك، ذكرت المعلومات أنّ الجيش الإسرائيلي أفرجَ عن كل من راشد وناجي المحمد وسعود الزهران وعلي عبد العال بعدما اختطفهم، ظهر الإثنين، من سهل المجيدية واقتادهم إلى داخل فلسطين المُحتلّة.
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وتوازياً مع ذلك، قالت "الوطنية للإعلام" إنَّ الجيش اللبناني تمركز في 3 نقاط في بلدة الناقورة وفي منطقة حامول وفي مرفأ البلدة، منهياً انتشاره في الناقورة، بعد انسحاب قوات الاحتلال منها عصر اليوم.
 
 
 
 
 
 
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