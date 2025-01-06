في البرج الشمالي.. "رصاصة" تُنهي حياة عباس!

قُتل اللبناني "أ. ف عباس" البالغ من 53 عاماً من بلدة البرج الشمالي إثر إصابته عن طريق الخطأ بطلقٍ ناري بينما كان يعمل على تنظيف سلاحه.

وعلى الأثر، جرى نقل عباس إلى إحدى مُستشفيات مدينة صور، وعملت الأجهزة الأمنية على فتح تحقيق بالحادث.