Advertisement

لبنان

في البرج الشمالي.. "رصاصة" تُنهي حياة عباس!

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1302229-638717978577188762.jpeg
Doc-P-1302229-638717978577188762.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل اللبناني "أ. ف عباس" البالغ من 53 عاماً من بلدة البرج الشمالي إثر إصابته عن طريق الخطأ بطلقٍ ناري بينما كان يعمل على تنظيف سلاحه.
 
 
وعلى الأثر، جرى نقل عباس إلى إحدى مُستشفيات مدينة صور، وعملت الأجهزة الأمنية على فتح تحقيق بالحادث.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة مُعادية على البرج الشمالي
lebanon 24
07/01/2025 01:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة جديدة على البرج الشمالي
lebanon 24
07/01/2025 01:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": المساعدات للبنان ستركز على دعم الجيش وتعزيز أمن الحدود
lebanon 24
07/01/2025 01:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": المساعدات للبنان تتضمّن بنداً للتعامل مع المتطلبات الأمنية لتحول السلطة في سوريا
lebanon 24
07/01/2025 01:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

البرج الشمالي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-01-06
16:53 | 2025-01-06
16:43 | 2025-01-06
16:15 | 2025-01-06
15:51 | 2025-01-06
15:13 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24