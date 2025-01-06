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لبنان

بين فرنسا ولبنان.. "إير فرانس" تمدّد تعليق رحلاتها الجوية

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:53
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، اليوم الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان "بسبب الوضع الأمني".


وقالت الشركة لوكالة فرانس برس: "تمدد الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وتل أبيب (إسرائيل) حتى 17 كانون الثاني 2025 ضمناً. كذلك، تم تعليق الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت (لبنان) حتى 31 كانون الثاني 2025 ضمنا".
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وأضافت أن "استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم الوضع" و"سيتم إبلاغ الزبائن المعنيين بشكل فردي وسيتم تقديم حلول التأجيل أو التعويض لهم".
وعلقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى بيروت بعد الانفجار المتزامن في أنحاء لبنان لأجهزة اتصال (بايجر) كان يستخدمها آلاف من عناصر حزب الله في 17 أيلول.
 
 
كذلك، علقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب من باريس في 30 أيلول.
من جانبها، مددت ترانسافيا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 كانون الثاني ضمنا، حسبما أعلن متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم الاثنين. أما الرحلات إلى بيروت فهي متوقفة حتى نهاية الموسم الجوي الشتوي، أي نهاية شهر آذار، بحسب المصدر نفسه.
ويتواصل تعليق رحلات شركة لوفتهانزا الألمانية إلى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني على الأقل. (فرانس برس)

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