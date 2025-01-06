كانت مخصصة لمصر.. أميركا تحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى لبنان

كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أمس الاثنين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.



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وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.(وكالات)