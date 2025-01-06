Advertisement

لبنان

كانت مخصصة لمصر.. أميركا تحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى لبنان

Lebanon 24
06-01-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1302306-638718287922592373.jpg
Doc-P-1302306-638718287922592373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أمس الاثنين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.(وكالات)
Advertisement



لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:52 | 2025-01-06
22:54 | 2025-01-06
22:55 | 2025-01-06
00:39 | 2025-01-07
00:18 | 2025-01-07
23:40 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24