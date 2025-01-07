18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"البراويز جاهزة ناطرين يعلنو الرئيس"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-01-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر يُعنى بقضايا الإعلان والإعلام إن عددا من البلديات والشخصيات تواصلوا معه من أجل إعداد صور صغيرة، متوسطة، وعملاقة للرئيس العتيد للجمهورية ، ولكن المفارقة هي أن المعلن لم يتبلغ ممن إتصلوا به إسم صاحب الصورة وهو بدوره أبلغ المطابع التي يتعامل معها لكي تكون على أهبة الإستعداد صباح الخميس بإنتظار نتائج الجلسة، إلا إذا كان التوافق عريضا يوم الأربعاء مساء وكل الأمور كانت محسومة بإتجاه مرشح توافقي وحيد يتم الطبع مساء الأربعاء لكي يتم تعليق الصور ونشرها صباح الخميس في البلديات وعلى المباني ساعة إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
Advertisement
مصدر مطلع علق على الخبر بالقول "يستحضرني هنا حوار من مسرحية بعيش يعيش للاخوين وحباني بين هيفا ( فيروز) وبرهوم (ميشال نبعه) يسألها فيه عن الامبراطور الجديد الذي سينتخب فتجيب" البراويز جاهزة ناطرين الراديو يذيع الاسم تا تتعلق الصور".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:10 | 2025-01-06
06/01/2025 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟
04:11 | 2025-01-06
06/01/2025 04:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف عن مُفاجأة خاصة.. وهذا سعر الفستان الذي ارتدته في حفلها بالرياض
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف عن مُفاجأة خاصة.. وهذا سعر الفستان الذي ارتدته في حفلها بالرياض
04:44 | 2025-01-06
06/01/2025 04:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
23:40 | 2025-01-06
06/01/2025 11:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
08:00 | 2025-01-06
06/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:20 | 2025-01-07
بعد اقفال استمر لأكثر من عام... مدراس في جديدة مرجعيون والقليعة فتحت أبوابها
03:19 | 2025-01-07
الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة
03:15 | 2025-01-07
هذه قصة "حزب الله" وجعجع
03:02 | 2025-01-07
في دارة مخزومي.. هوكشتاين يلتقي عدداً من نواب المعارضة
03:00 | 2025-01-07
كباش الايام الاخيرة.. حظوظ تتقدم وأخرى تتراجع
02:45 | 2025-01-07
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 10:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 10:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 10:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24