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لبنان

"البراويز جاهزة ناطرين يعلنو الرئيس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 01:15
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قال مصدر يُعنى بقضايا الإعلان والإعلام إن عددا من البلديات والشخصيات تواصلوا معه من أجل إعداد صور صغيرة، متوسطة، وعملاقة للرئيس العتيد للجمهورية ، ولكن المفارقة هي أن المعلن لم يتبلغ ممن إتصلوا به إسم صاحب الصورة وهو بدوره أبلغ المطابع التي يتعامل معها لكي تكون على أهبة الإستعداد صباح الخميس بإنتظار نتائج الجلسة، إلا إذا كان التوافق عريضا يوم الأربعاء مساء وكل الأمور كانت محسومة بإتجاه مرشح توافقي وحيد يتم الطبع مساء الأربعاء لكي يتم تعليق الصور ونشرها صباح الخميس في البلديات وعلى المباني ساعة إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
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مصدر مطلع علق على الخبر بالقول "يستحضرني هنا حوار من مسرحية بعيش يعيش للاخوين وحباني بين هيفا ( فيروز) وبرهوم (ميشال نبعه) يسألها فيه عن الامبراطور الجديد الذي سينتخب فتجيب" البراويز جاهزة ناطرين الراديو يذيع الاسم تا تتعلق الصور".


المصدر: لبنان 24

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