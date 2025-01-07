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لبنان

قتل إبن عمّه في سوريا وهرب إلى لبنان.. إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
07-01-2025 | 01:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادثة مروعة هزت مدينة تلكلخ بمحافظة حمص السورية، حيث أقدم المدعو صخر خالد العرق على قتل ابن عمه احمد ياسر العرق مطلقاً عليه 10 رصاصات من سلاح حربي ما ادى الى وفاته على الفور.
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ووفقاً للتفاصيل، ارتكب الجاني جريمته قبل ان يلوذ بالفرار بإتجاه الحدود اللبنانية، حيث اشارت معلومات الى انه دخل الاراضي اللبنانية بهدف السفر الى المانيا.

وعلى الأثر، ناشدت السلطات المحلية الجميع التعاون في تعقب الجاني ونشر صورته على نطاق واسع لتسهيل القبض عليه من قبل الجهات الامنية اللبنانية والمحلية، وضمان محاسبته على جريمته.
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