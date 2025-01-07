هل يُنتخب" في اليوم الثالث؟

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نقل مصدر رسمي أمس عن الرئيس نبيه بري إستعداده للبقاء ثلاثة أيام في المجلس النيابي في ما خص إنتخاب رئيس للجمهورية.وقال المصدر إن الرئيس بري استخدم عبارة على مدى ثلاثة أيام "لا بد أن نخرج برئيس ولو بـ 65 صوتا".المصدر اشار الى إقتناع الرئيس بري حتى الربع الساعة الأخيرة بأن "الرئيس التوافقي الجامع لم تنضج الأمور حيال إنتخابه بعد". وختم المصدر حديثه بالقول: هيدا لبنان، مننام على شيء ومنوعا على شي تاني" مما يعني أن الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات.ويقول مصدر نيابي "إن يوم الخميس يعتبر آخر فرصة لانتخاب رئيس، والا سيواجه لبنان عزلة دولية وعربية".