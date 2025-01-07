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لبنان

المعارضة تضغط على جعجع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة انه، اضافة الى المساعي الخارجية لاقناع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالسير بدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، هناك ضغوط داخلية تمارس على جعجع.
وبحسب المصادر  فإن المعارضة تعمل على ممارسة ضغوط او محاولة اقناع جعجع بالسير بعون لانه الفرصة الوحيدة لايصال مرشح غير قريب من "حزب الله".
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وترى المصادر ان سير القوات اللبنانية بدعم عون سيحرج "الثنائي الشيعي" ويجعل من الصعوبة بمكان عدم السير بدعم ترشيح الرجل، لان ذلك سيكون بمثابة عرقلة للانتخابات الرئاسية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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