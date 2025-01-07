حمية: الأشغال لزّمت القسم الأكبر من مشاريع موازنة ٢٠٢٤

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أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، أن الوزارة "أنجزت إجراءات التلزيم والتصديق اصولاً، للقسم الأكبر من مشاريع صيانة وترميم شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية ضمن موازنة العام ٢٠٢٤".ولفت الى ان "ورش التنفيذ ستبدأ تباعا وفق ملاءمة الأحوال الجوية وطبيعة الأشغال، علما بأن العدوان على لبنان كان سببا مباشرا لتأخير إنجاز الأعمال".وأشار الى ان "الوزارة بدأت تعد الدارسات للمشاريع ضمن موازنة العام ٢٠٢٥ على ان تشمل أعمال تأهيل أساسية وليس مجرد أعمال صيانة وترميم".