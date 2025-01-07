Advertisement

لبنان

رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-01-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1302340-638718357020655026.jpeg
Doc-P-1302340-638718357020655026.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "مع تحسن الوضع الاقتصادي سيُطالب الاتحاد بانعقاد لجنة المؤشر لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق زيادة غلاء المعيشة"، وقال: "نحن قدمنا مراجعة إلى مجلس شورى الدولة بشأن إلغاء زيادة غلاء المعيشة في المرسوم الأخير الذي أقرته الحكومة".
Advertisement
أما على صعيد القطاع العام، فقال الأسمر: "نعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وأيضا خطونا خطوات كبيرة باتجاه اقرار اقتراحات قوانين لإعادة الإعتبار للتعويضات لجميع من هم في الخدمة في القطاع العام او الخاص أو للذين تركوا الخدمة منذ عام 2019، وسيكون لهذه القوانين مفعول رجعي".
وأكد ان "الاتحاد العمالي سيتحرّك باتجاه إعادة أموال المودعين"، وأشاد بالخطوات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمجلس المركزي لتحسين واقع المودعين عبر تطبيق التعاميم التي تصدر وهذا الأمر يبشر بالخير إضافة إلى ما سُرب عن اتجاه الحاكمية لرفع قيمة المبالغ المُسددة شهريا للمودعين علما ان هناك نحو 435 ألف مودع يستفيدون من هذه التعاميم" .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:38 | 2025-01-07
06:00 | 2025-01-07
05:53 | 2025-01-07
05:39 | 2025-01-07
05:34 | 2025-01-07
05:25 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24