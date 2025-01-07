هذه قصة "حزب الله" وجعجع

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علّقت مصادر سياسيّة مقرّبة من "القوات اللبنانية" على كلام رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا الذي قال إنَّ الحزب يضعُ "فيتو" على ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.المصادر اعتبرت أن تعبير صفا عن رفض جعجع يؤكّد أنَّ "حزب الله" لا يريدُ مشروعاً جديداً ينهض بلبنان بعد كلّ ما حصل، وأضافت: "الحزب لا يريد جعجع لأنه سيكون الرئيس الذي سيواجه أي تجاوزات ومن هذا المنطلق كان الرفض".في المقابل، تحدّثت المصادر عن مدى إقبال "القوات" باتجاه ترشيح قائد الجيش جوزاف عون وعدم إعلان ذلك رسمياً حتى الآن، فأشارت إلى أنَّ "القوات" لا تريدُ أن تحرق المراحل، والجلسة المقررة يوم 9 كانون الثاني ستحسُم كل الجدل القائم، علماً أنّ طرح عون هو من بين الأسماء القائمة وليس غائباً عن لائحة "القوات" نهائياً.وأكملت: "الأساس هو أن حزب الله لم يُعلن تأييده قائد الجيش للرئاسة بل تحدث عن عدم وجود فيتو عليه. لهذا، فليكن الإعلان رسمياً وليبادر الثنائي الشيعي لتوضيح خياراته.. فلماذا على القوات حسم موقفها بينما الآخرون ما زالوا يبحثون ويحاولون الاستفادة من الوقت.. اللعبة السياسية دقيقة جداً الآن ونحنُ أسيادها".