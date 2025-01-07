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لبنان

صمت "المقرّين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 02:15
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يسود الصمت التام مقري حزبي"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، على بعد يومين من موعد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث عممت القيادتان الحزبيتان على جميع الوزراء والنواب والقياديين عدم اعطاء اي معلومة للاعلام، قبل موعد الجلسة او على الاقل قبل اتخاذ الموقف النهائي من اسم المرشح الذي ستصوت له هاتان  الكتلتان يوم الخميس المقبل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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