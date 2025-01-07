صمت "المقرّين"

يسود الصمت التام مقري حزبي"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، على بعد يومين من موعد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث عممت القيادتان الحزبيتان على جميع الوزراء والنواب والقياديين عدم اعطاء اي معلومة للاعلام، قبل موعد الجلسة او على الاقل قبل اتخاذ الموقف النهائي من اسم المرشح الذي ستصوت له هاتان الكتلتان يوم الخميس المقبل.

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