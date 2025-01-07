ارتفاع في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6 ألاف ليرة والمازوت 6 ألف ليرة والغاز 33 الف ليرة.وأصبحت الاسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: 1.422.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.462.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.338.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.069.000 ليرة لبنانية