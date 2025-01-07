18
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج للمودعين: حقوقكم امانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر
Lebanon 24
07-01-2025
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان:"في الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال "الادارة العميقة" لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر ادراج بند "مشروع قانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" في ملحق جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سوف ينعقد اليوم. ومحاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائية (من المادة ٤١ إلى المادة ٦٢) التي تصر الحكومة فيها على شطب الودائع والتهرّب من المسؤولية عبر آلية تعود فينا إلى المربّع الاول، وهي تشريع واقع الحال! اولاً عبر شطب قسم كبير من الودائع وثانيًا عبر استمرار مفاعيل تعاميم شحد الـ ٢٠٠ و ٤٠٠ دولار شهرياً لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".
Advertisement
أضاف:"الأفظع أن مصرف لبنان لم يشارك في تحضير المشروع او يتطلع عليه حسب معلومات توافرت لدي وهذا بحد ذاته فضيحة".
ختم:"أيها المودعون، لا تخافوا. حقوقكم امانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر إلا عبر تحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الأطراف المعنية. إن قضية المودعين لن تحل إلا عبر اعادة الثقة وتأمين السيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النمو. للحديث تتمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
23:40 | 2025-01-06
06/01/2025 11:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
08:00 | 2025-01-06
06/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن "أسلحة حزب الله".. دراسة إسرائيلية تكشفها
Lebanon 24
أسرار جديدة عن "أسلحة حزب الله".. دراسة إسرائيلية تكشفها
14:00 | 2025-01-06
06/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:38 | 2025-01-07
ميقاتي: قدرنا تخطي الصعاب يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد بجلسة الخميس
06:08 | 2025-01-07
عن موعد عودة السكان إلى البلدة.. هذا ما أعلنته بلدية الناقورة!
06:00 | 2025-01-07
هل ما زال فرنجية مرشح حزب الله للرئاسة؟.. نائب يكشف
05:53 | 2025-01-07
جعجع: إذا بدل فريق الممانعة في رأيه بإعلانه رسميًا ترشيح عون فنحن مستعدون للنظر في هذا الأمر
05:39 | 2025-01-07
خبر يتعلّق بمنطقة الغبيري... هذه حقيقته
05:34 | 2025-01-07
هوكستين شارك في فطور في دارة مخزومي: الولايات المتحدة دولة صديقة للبنان
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 13:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 13:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 13:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24