Advertisement

لبنان

كباش الايام الاخيرة.. حظوظ تتقدم وأخرى تتراجع

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
07-01-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1302363-638718386900880633.jpg
Doc-P-1302363-638718386900880633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الايام القليلة التي تسبق انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يبدو المشهد الرئاسي ضبابياً، ولم تتضح الصورة بعد، الامر الذي يوحي بأن لا رئيس في جلسة ٩ كانون، علما ان الكثير من المطلعين يؤكدون ان الرئيس سينتخب وان هويته لن تعرف الا في الساعات الاخيرة وعليه فإن الكباش الحالي لن يؤدي الى عدم انتخاب رئيس، بل قد يكون ضروريا في مسار تحسين بعض القوى السياسية لحظوظها وشروط التسوية..
Advertisement

من الواضح ان المملكة العربية السعودية، ومن خلال اندفاعتها باتجاه لبنان، تعمل بشكل واضح على قطع الطريق على اي مرشح تدعمه قطر وان كانت المساعي السعودية هذه غير علنية، لكن ليس مستغربا ان تكون حظوظ اللواء الياس البيسري قد تراجعت بعد زيارة الوفد السعودي الى لبنان وهذا ما أخرج رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من المشهد الرئاسي بشكل شبه نهائي.

وضع باسيل في الاسابيع والاشهر الاخيرة كل رهاناته على ايصال البيسري بعد ان باتت علاقته بالقطريين مميزة وهذا ما جعله قادرا في الاسابيع الماضية على التفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" على اسم الرجل غير ان قراءة "الثنائي" للمشهد جعلتهم يفضلون تفاهما حقيقيا مع السعودية على اي تقارب سياسي اخر.

في المقابل انهى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا حظوظ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع واضعا فيتو علني على اسمه وهذا ما يجعل وصوله امرا مستحيلاً خصوصا ان اطراف المعارضة ومنعا للاحراج اشترطت على جعجع الحصول على دعم من الطرف الاخر يؤمن وصوله الى بعبدا لكي تدعمه .

كل ما حصل، يعيد حتما حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الارتفاع بالرغم من رفض "الثنائي المسيحي" له، الا ان انهاء حظوظ جعجع قد يجعله يعود الى دعم عون في مقابل اصرار اميركي وسعودي على اعطاء الرجل افضلية واضحة وهذا ما لم يستفز "حزب الله" الذي اعلن انه لا فيتو على وصول عون الى القصر الجمهوري.

الايام الفاصلة عن انتخاب الرئيس ستكون ايام تفاوض بين القوى الداخلية و"الثنائي الشيعي" والاميركيين، وهذا ما سيربط الرئاسة بالمشهد الكامل الذي حكم التطورات في جنوب لبنان وفي المنطقة ككل، وعليه فإن الحسم الذي سيظهر في جلسة الانتخاب ستكون مقدماته واضحة من خلال اللقاءات التي ستعقد في الساعات الاخبرة قبل جلسة الخميس.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:38 | 2025-01-07
06:08 | 2025-01-07
06:00 | 2025-01-07
05:53 | 2025-01-07
05:39 | 2025-01-07
05:34 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24