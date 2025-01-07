كباش الايام الاخيرة.. حظوظ تتقدم وأخرى تتراجع

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في الايام القليلة التي تسبق انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يبدو المشهد الرئاسي ضبابياً، ولم تتضح الصورة بعد، الامر الذي يوحي بأن لا رئيس في جلسة ٩ كانون، علما ان الكثير من المطلعين يؤكدون ان الرئيس سينتخب وان هويته لن تعرف الا في الساعات الاخيرة وعليه فإن الكباش الحالي لن يؤدي الى عدم انتخاب رئيس، بل قد يكون ضروريا في مسار تحسين بعض القوى السياسية لحظوظها وشروط التسوية..من الواضح ان المملكة العربية السعودية، ومن خلال اندفاعتها باتجاه لبنان، تعمل بشكل واضح على قطع الطريق على اي مرشح تدعمه قطر وان كانت المساعي السعودية هذه غير علنية، لكن ليس مستغربا ان تكون حظوظ اللواء الياس البيسري قد تراجعت بعد زيارة الوفد السعودي الى لبنان وهذا ما أخرج رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من المشهد الرئاسي بشكل شبه نهائي.وضع باسيل في الاسابيع والاشهر الاخيرة كل رهاناته على ايصال البيسري بعد ان باتت علاقته بالقطريين مميزة وهذا ما جعله قادرا في الاسابيع الماضية على التفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" على اسم الرجل غير ان قراءة "الثنائي" للمشهد جعلتهم يفضلون تفاهما حقيقيا مع السعودية على اي تقارب سياسي اخر.في المقابل انهى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا حظوظ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع واضعا فيتو علني على اسمه وهذا ما يجعل وصوله امرا مستحيلاً خصوصا ان اطراف المعارضة ومنعا للاحراج اشترطت على جعجع الحصول على دعم من الطرف الاخر يؤمن وصوله الى بعبدا لكي تدعمه .كل ما حصل، يعيد حتما حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الارتفاع بالرغم من رفض "الثنائي المسيحي" له، الا ان انهاء حظوظ جعجع قد يجعله يعود الى دعم عون في مقابل اصرار اميركي وسعودي على اعطاء الرجل افضلية واضحة وهذا ما لم يستفز "حزب الله" الذي اعلن انه لا فيتو على وصول عون الى القصر الجمهوري.الايام الفاصلة عن انتخاب الرئيس ستكون ايام تفاوض بين القوى الداخلية و"الثنائي الشيعي" والاميركيين، وهذا ما سيربط الرئاسة بالمشهد الكامل الذي حكم التطورات في جنوب لبنان وفي المنطقة ككل، وعليه فإن الحسم الذي سيظهر في جلسة الانتخاب ستكون مقدماته واضحة من خلال اللقاءات التي ستعقد في الساعات الاخبرة قبل جلسة الخميس.