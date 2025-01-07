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لبنان

في دارة مخزومي.. هوكشتاين يلتقي عدداً من نواب المعارضة

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:02
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التقى المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين بمجموعة من النواب صباح اليوم الثلاثاء، في دارة رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، وذلك بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.
 
 
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