في دارة مخزومي.. هوكشتاين يلتقي عدداً من نواب المعارضة

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التقى المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين بمجموعة من النواب صباح اليوم الثلاثاء، في دارة رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، وذلك بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.