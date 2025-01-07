بعد اقفال استمر لأكثر من عام... مدراس في جديدة مرجعيون والقليعة فتحت أبوابها

فتح عدد من المدارس أبوابها اليوم، في بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة، بعد اقفال قسري دام لأكثر من عام، في محاولة منها لاستعادة نمط الحياة شبه الطبيعية في المنطقة.



ولأن التعليم حق من حقوق الطفل، قررت ادارة هذه المدارس وبموافقة الأهالي أن يكون التدريس حضوريا رغم كل التحديات والصعوبات من وضع أمني دقيق وغير مستقر، إلى عدد غير كاف من الطلاب بسبب نزوح العدد الاكبر منهم من بلداتهم كالخيام وكفركلا وكفرشوبا، ورغم ذلك، تضع هذه المدارس مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم كأولوية.

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