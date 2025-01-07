Advertisement

لبنان

بعد اقفال استمر لأكثر من عام... مدراس في جديدة مرجعيون والقليعة فتحت أبوابها

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1302398-638718421347745191.jpg
Doc-P-1302398-638718421347745191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فتح عدد من المدارس أبوابها اليوم، في بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة، بعد اقفال قسري دام لأكثر من عام، في محاولة منها لاستعادة نمط الحياة شبه الطبيعية في المنطقة.

ولأن التعليم حق من حقوق الطفل، قررت ادارة هذه المدارس وبموافقة الأهالي أن يكون التدريس حضوريا رغم كل التحديات والصعوبات من وضع أمني دقيق وغير مستقر، إلى عدد غير كاف من الطلاب بسبب نزوح العدد الاكبر منهم من بلداتهم كالخيام وكفركلا وكفرشوبا، ورغم ذلك، تضع هذه المدارس مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم كأولوية. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:38 | 2025-01-07
06:08 | 2025-01-07
06:00 | 2025-01-07
05:53 | 2025-01-07
05:39 | 2025-01-07
05:34 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24