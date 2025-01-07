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لبنان

تقي الدين: لبنان على مفترق خطير اذا لم يُنتخب رئيس ينهض بالدولة

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:34
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كتب رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين على منصة "إكس": "أعتقد انه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية الا توافقيا يشارك جميع التكتلات النيابية بانتخابه. لبنان على مفترق طريق خطير اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ينهض بالدولة ".
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