تقي الدين: لبنان على مفترق خطير اذا لم يُنتخب رئيس ينهض بالدولة

كتب رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين على منصة "إكس": "أعتقد انه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية الا توافقيا يشارك جميع التكتلات النيابية بانتخابه. لبنان على مفترق طريق خطير اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ينهض بالدولة ".

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