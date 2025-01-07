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لبنان

كركي: 27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:28
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أصدرت  مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:" لأنّ العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قائم على الإستدامة والتخطيط الاستراتيجي، يستكمل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي  المسار الذي خطّ معالمه من أجل استعادة ثقة المضمونين بالضمان وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعية لهم".  
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وتابع البيان: "عطفاً على قرار مجلس الإدارة ,الرقم 1335 تاريخ 26/9/2024  والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار الرقم 109/1  تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً  بتاريخ 3/1/20205 حمل الرقم 1 ، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 27  مليار ل.ل. على أن يستكمل النهج عينه وتسدد قيمة المعاملات المنجزة والمقدّمة إلى للصندوق بشكل دوري وشهريّ". 

وختم: "بهذه المناسبة، يجدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات كافة  بأنه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية  لمستخدميها". 
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