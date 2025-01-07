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لبنان

محمد الحوت رئيسًا لمجلس إدارة الميدل إيست لولاية جديدة

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:34
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اعيد انتخاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة MEA محمد الحوت لولاية جديدة.

وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم:
- مروان صالحة
- فؤاد فواز
- سامي متى
- ريتشارد مجاعص.
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