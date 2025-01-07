سلوم: لحتميّة انتخاب رئيس لوقف احتضار القطاعات والدولة

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دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في كلمة القاها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اللقاء المنعقد اليوم ، الى "حتميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة في جلسة ٩ كانون الثاني دون أي تأخير، تحت سقف الدستور وضمن الاطر الديموقراطية ، فالقطاعات كافةً تنازع لاسيّما الصحيّة منها ، وان انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل الالزامي لاستعادة الدولة ، وانتظام العمل المُؤسساتي، وعودة لبنان للعب دوره الطبيعي ضمن محيطه العربي والدولي".ودعا سلّوم الى" نشوء سلطة بعيدة من منطق المحاصصة والزبائنية ، وفصل النيابة عن الوزارة ، وكذلك الاصلاح في كل القطاعات سيّما الصحيّة منها التي تحتاج "لنفضة شاملة" ، وإعلاء المصلحة العامة على الخاصة من جودة الدواء والاستشفاء وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام ، بشراكة كاملة وتكامل بين القطاع العام والخاص".