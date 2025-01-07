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لبنان

ميقاتي: قدرنا تخطي الصعاب يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد بجلسة الخميس

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:38
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أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "لبنان أوصل رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الإسرائيلي".
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وقال ميقاتي في كلمة له خلال رعايته افتتاح "جناح نهاد السعيد للثقافة" في المتحف الوطني: "حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف اطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو امر لا اعتقد أن احدا يرغب بحصوله".

وتابع ميقاتي: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معا، وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية باذن الله في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية، ولكي ننصرف جميعا إلى ورشة إصلاح وانماء، لنبني للأجيال الطالعة وطننا طالما حلموا به.

وأضاف: "على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء وإلى توحيد الجهود"، مؤكدا ان لبنان سيبقى بفعل المبادرات الطيبة قِبلةَ أنظار العالم رغم كل ما يتعرَّض له من اعتداءات تطال الناس بأرواحهم".


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