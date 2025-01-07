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لبنان

توتّر في مُخيّم عين الحلوة... إليكم ما يجري هناك

Lebanon 24
07-01-2025 | 05:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن مقتل شاب من عائلة المغربي في مخيّم عين الحلوة.
 
وأشارت إلى أنّ إصابته في رأسه طفيفة، لكن هناك حالة من التوتّر في المخيّم.
 
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