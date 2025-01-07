توتّر في مُخيّم عين الحلوة... إليكم ما يجري هناك

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن مقتل شاب من عائلة المغربي في مخيّم عين الحلوة.

وأشارت إلى أنّ إصابته في رأسه طفيفة، لكن هناك حالة من التوتّر في المخيّم.