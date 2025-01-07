هوكشتاين شارك في فطور في دارة مخزومي: الولايات المتحدة دولة صديقة للبنان

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استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة فطور في دارته المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون وطاقم من السفارة، وممثلين عن معظم الكتل النيابية.وإذ شكر مخزومي ضيفه هوكشتاين على الجهود التي بذلها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، شدد على "ضرورة تثبيت الاتفاق بطريقة مستدامة، وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، لنحمي لبنان من تحويله إلى مجرد ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية على حساب دولته وشعبه". وأكد "أهمية دعم الجيش ليظل قادراً على القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار"، مشدداً على أن "المطلوب اليوم استعادة القرار السيادي، واحتكار الدولة للسلاح والقرار الاستراتيجي، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وعلى كامل الحدود اللبنانية".بدوره، شكر هوكشتاين لمخزومي استضافته، مؤكداً أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه". (الوكالة الوطنية)