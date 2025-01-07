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لبنان
عن موعد عودة السكان إلى البلدة.. هذا ما أعلنته بلدية الناقورة!
Lebanon 24
07-01-2025
|
06:08
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أكد رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة أن "بلدة الناقورة مدمرة بشكل شبه كامل".
ودعا عواضة أهالي البلدة إلى "التريّث قبل العودة في انتظار الكشف الميداني خوفاً من وجود ذخائر غير منفجرة".
وكانت بلدية الناقورة أعلنت أمس الإثنين، أن الجيش اللبناني قد بدأ بالانتشار في مواقعه داخل البلدة، مشيرة إلى أنه "تسهيلاً لعمليات مرور آليات الجيش وفرقها اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية المعنية، سيتم إعلام الأهالي بتوقيت وخطة العودة في حال توافر المعطيات الجدية اللازمة". (الوكالة الوطنية)
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