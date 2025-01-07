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لبنان

اللبكي اقام احتفالا في سرايا حلبا لمناسبة السنة الجديدة

Lebanon 24
07-01-2025 | 06:25
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أقام محافظ عكار المحامي عماد اللبكي احتفالًا في مكتبه في سرايا حلبا لمناسبة السنة الجديدة  حضره اعلاميو عكار والفاعليات الأمنية من ضباط قوى الامن الداخلي، امن الدولة، الامن العام، والشرطة القضائية، رئيس قسم طبابة محافظة عكار الدكتور حسن الأدرع، وامينة السر في المحافظة رولا البايع. 
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رحب المحافظ اللبكي بالحضور شاكرا للصحافيين "دورهم الفعال في نقل المعطيات ومواكبة التطورات ونقل الصورة الجميلة عن عكار"، كما شكر  للأمنيين دورهم الهام في ظل الأوضاع الصعبة التي نشهدها"، متمنيا ان "يحمل العام الجديد الأمن والامان". 
 من جهته نوه رئيس مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار منذر المرعبي باسم الصحافيين بدور المحافظ اللبكي وجهوده الجبارة بمتابعة كل التطورات خصوصا في ظل الازمة الإنسانية التي شهدناها نتيجة النزوح ، وادارته الناجحة في إدارة الازمة ولجنة الكوارث. وتمنى سنة مليئة بالنجاح والتطور على مختلف المستويات "على أمل أن ينتظم العمل المؤسساتي في لبنان مع انتخاب رئيس للجمهورية". (الوكالة الوطنية(
 
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