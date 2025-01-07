وزير الدفاع التقى وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة. وجرى البحث في دور الجيش في هذه المرحلة في ظل انتشاره في الجنوب انفاذا لترتيبات وقف اطلاق النار وخطة الإنتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات.وكان عرض لحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ووجوب انصافهم بما يليق بتضحياتهم وبحجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. (الوكالة الوطنية)